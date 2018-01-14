Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu birliklerinin Afrin'deki PYD/PKK'ya ait birçok mevziyi vurmasıyla sınırda askerî hareketlilik de arttı. Kırıkhan ilçesi Sucu Mahallesi'nde bulunan sınırın sıfır noktasındaki Sucu Karakolu'nde görevli askerler 24 saat sınırda devriye gezerek Afrin bölgesinden yapılacak olası saldırılara karşı tedbir alıyor. Suriye topraklarından olası bir saldırıya karşı havan tespit radarı da devreye sokuldu.
Suriye sınırında hareketlilik
14.01.2018 - 16:56 | Son Güncelleme: 14.01.2018 - 16:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gece PYD/PKK'nın Afrin'deki birçok mevzisini vurmasının ardından askerî araçlar, Hatay'ın Suriye sınırında devriye geziyor.
Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri,PYD,afrin,
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