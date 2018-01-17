Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı’nda uyuşturucu satıcılarına yönelik polislere, “bacaklarını kırın, suçu bana atın” emrini vermişti. Bakan Soylu’nun bu talimatı sonrası güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik çalışmaları hız kazandı. Yılbaşından 15 Ocak’a kadar olan dönemde 6 bin 18 operasyon düzenlendi; 8 bin 99 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde operasyon sayısı 3 bin 626, yakalanan şüpheli sayısı ise 5 bin 212 olarak kayıtlara geçti.

İki dönem mukayese edildiğinde operasyon sayısında yüzde 66, gözaltı sayısında ise yüzde 55 artış oldu. Yılın ilk iki haftasında 5 ton 143 kg esrar, 1 ton 265 kg eroin, 19 kg kokain, 64 gram afyon, 13 kg sentetik kannabinoid (bonzai), 13 kg metamfetamin, 47 bin 656 uyuşturucu hap ile bin 402 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.