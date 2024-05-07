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22 yıldır işçi olduğu belediyeye başkan oldu ama elindeki kazmayı bırakmadı...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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22 yıldır işçi olduğu belediyeye başkan oldu ama elindeki kazmayı bırakmadı...

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi'nde 22 yıl işçi olarak çalışan Mehmet Turan, yerel seçimlerde başkanlık koltuğuna oturdu. 'Belediyede yapmadığım iş kalmadı' diyen Turan, halen daha işçi gibi çalışmaya devam ediyor. Turan, "Hemen hemen her şeye ben hakim olduğum için bundan sonraki süreçte hem başkanlık hem de işçilik yapacağım" ifadelerini kullandı. 

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi'ne 2002 yılında işçi olarak işe giren Mehmet Turan, park ve bahçeler müdürlüğünde çalıştı, temizlik, ilaçlama yaptı, itfaiye aracı, kepçe gibi çeşitli araçlar kullandı.

Turan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti'den aday gösterildi ve 31 Mart'ta eski belediye başkanı olan rakibine 64 oy fark atarak 22 yıldır işçi olduğu belediyenin başkanı oldu.

Bölükyayla Belediye Başkanı Mehmet Turan,  seçimler öncesi halkın kendisine başkanlık teklifinde bulunduğunu söyledi.

BELEDİYEDE YAPMADIĞI İŞ KALMAMIŞ

İşçilik yaptığı dönemde belediyede her işe koşturduğunu ve bütün işlere hakim olduğunu belirten Turan, şöyle devam etti:

2002 yılında belediye işçisi olarak girdim, 22 senedir kadrolu işçi olarak çalışıyordum. İlk işe başladığımda hemen hemen her şeyi öğrenmeye çalıştım. İş makinesi, vidanjör, itfaiye, çöp aracı gibi birçok aracı kullandım, hemen hemen her şeyi yapmaya başladım. Sonrasında ise halkın ısrarı üzerine aday olmak için çalışmalara başladım. Belediyede tüm işi yaptığım için belde halkı beni takdir etti. Onların ısrarıyla başkanlığa karar verdim ve aday oldum. Seçimlerde rakibime 64 oy fark attım. Rakibim daha önce de belediye başkanlığı yapmıştı, onun da bugünlere gelmemde emekleri var. Ben ona da teşekkür ederim.

22 yıldır işçi olduğu belediyeye başkan oldu ama elindeki kazmayı bırakmadı... - 1. Resim

Beldesindeki sorunların çözümü için var gücüyle çalışacağını vurgulayan Turan, "Bundan sonra gece gündüz demeden beldem için elimden geleni, imkanlar doğrultusunda yapacağım. Beldemizde ilk olarak eğitim işlerini ve alt yapı-araç gereç temini için çalışacağım." dedi.

'HEM BAŞKANLIK HEM İŞÇİLİK YAPACAĞIM'

Başkanlık makamına alışamadığını ve halen adeta işçi olarak görev yaptığını ifade eden Turan, "Dün akşam şiddetli bir yağmur vardı burada. Başkan olduğumu unutup hemen kalktım, kazma küreği elime aldım. Çünkü yağmur çok hızlı ve kuvvetli yağıyordu. Onun için hemen bölgeye giderek belediyenin önünde yağmur suyu ızgaraları var onları temizledim. Mezarlığın orada yağmur suyu ızgaraları vardı, onları da temizledim" diye konuştu.

22 yıldır işçi olduğu belediyeye başkan oldu ama elindeki kazmayı bırakmadı... - 2. Resim

Belediyede işçi sayısının kısıtlı olduğunu, o yüzden eski görevlerinden kopamayacağını dile getiren Turan, "İşçi sıkıntısı dolayısıyla ve hemen hemen her şeye ben hakim olduğum için bundan sonraki süreçte hem başkanlık hem de işçilik yapacağım." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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