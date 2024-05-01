Eski muhtar yeni muhtarı su faturası yüzünden katletti

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Mayıs 2024 14:13 - Güncelleme: 1 Mayıs 2024 14:20 - Güncelleme:

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Kastamonu'da bir köyde muhtar olan Mehmet Başoğlu, su faturasını ödemeyeceğini söyleyen köyün eski muhtarı Mehmet Depişgen ile tartıştı. Büyüyen tartışma sonrası Depişgen, Başoğlu'nu pompalı tüfekle öldürdü.