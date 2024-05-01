Eski muhtar yeni muhtarı su faturası yüzünden katletti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da bir köyde muhtar olan Mehmet Başoğlu, su faturasını ödemeyeceğini söyleyen köyün eski muhtarı Mehmet Depişgen ile tartıştı. Büyüyen tartışma sonrası Depişgen, Başoğlu'nu pompalı tüfekle öldürdü.
Olay geçtiğimiz günlerde Kastamonu'nun merkez ilçeye bağlı Kuzyaka köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 2014-2019 yılları arasında aynı köyde muhtarlık yapan Mehmet Depişgen su parasını ödemeyeceğini söyleyince Mehmet Depişgen ve Başoğlu arasında telefonda tartışma çıktı.
Yaşanan tartışmanın ardından Başoğlu, azası ile su faturası için mahallede yaşayan bir vatandaşın evine gitti.
MUHTAR OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Bu sırada Mehmet Depişgen, Başoğlu’nun bulunduğu evin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Bahçede beklerken kurşunların isabet ettiği muhtar olay yerinde hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kastamonu Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu tamamlanan Mehmet Depişgen, yapılan sağlık kontrolünün ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı