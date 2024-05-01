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Mersin'de korkunç trafik kazası! Ortalık savaş alanına döndü, bir kadın metrelerce sürüklenip can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de otomobilin kırmızı ışıkta geçip yayalara çarpması sonucu genç bir kadının hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin önce yayalara, ardından da ağaca çarpıp takla atarak alev aldığı anlar yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saat 07.20 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi GMK Bulvarı Demirtaş Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, A.D. idaresindeki 33 ARD 405 plakalı otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Mersin'de korkunç trafik kazası! Ortalık savaş alanına döndü, bir kadın metrelerce sürüklenip can verdi - 1. Resim

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Yoldan çıkan otomobil, yayalara ve ağaca çarptı. Ağacın devrildiği, takla atan otomobilde yangının çıktığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada yaya Sultan Sedef (32) hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte 3 kişi de yaralandı.

Mersin'de korkunç trafik kazası! Ortalık savaş alanına döndü, bir kadın metrelerce sürüklenip can verdi - 2. Resim

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağacı keserek bir yaralıyı kurtardı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Mersin'de korkunç trafik kazası! Ortalık savaş alanına döndü, bir kadın metrelerce sürüklenip can verdi - 3. Resim

FECİ KAZA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, ışık ihlali yapan otomobilin kavşaktan dönen başka bir araca çarpmamak için ani hareket yapması sonucu yoldan çıkarak yayalara ve ağaca çarpıp ters döndüğü anlar yer aldı. Görüntülerde hayatını kaybeden kadın ile çöp konteynerinin metrelerce savrulması da dikkat çekerken, takla atan aracın alev aldığı görüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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