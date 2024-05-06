Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı ve 5 ilçede daha seçim 2 Haziran’da yenilenecek

Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı ve 5 ilçede daha seçim 2 Haziran’da yenilenecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı ve 5 ilçede daha seçim 2 Haziran’da yenilenecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından bugün kesin sonuçlar açıklandı. YSK tarafından sonuçların açıklanmasının ardından bazı ilçelerde tekrar oylama yapılacak. Nerede yenilenecek ve ne zaman soruları da merak edilenler arasında yer aldı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, bugün yerel seçim sonuçlarını duyurdu. Buna göre yenilenecek olan yerler de belli oldu. Vatandaşlar hangi ilçelerde tekrar yapılacak sorusuna cevap aradı.

Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güney Kaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde tekrarlanacak.

Yener'in açıklamasında yer alan ifadeler şöyle oldu:

 "Münferit bazı hadiseler dışında seçimler huzur ve güven içerisinde yapılarak sonuçlandırılmıştır. Seçim süreci içerisinde tüm veriler ve seçmen listeleri seçim takviminde öngörülen tarihlerde siyasi partilerimizde paylaşılmıştır. Sisteme girilen sonuçlar ve resmi formatlı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları YSK'ya geldiği andan itibaren eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmıştır."

Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı ve 5 ilçede daha seçim 2 Haziran’da yenilenecek - 1. Resim

30 büyükşehir arasında AK Parti 12, Yeniden Refah Partisi 1, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 3, CHP 14 belediyede kazanan parti oldu.

57 milyon 708.541 kayıtlı seçmenin olduğu yerel seçimde katılım oranı %78.11 olarak belirlendi. 51 il belediye başkanlığında ise AK Parti 12, İYİ Parti 1, BBP 1, YRP 1, HDP 7, MHP 8 ve CHP 21 belediyeyi aldı.

919 ilçede AK Parti 346, İYİ Parti 22, Sol Parti 1, BBP 13, DSP 1, YRP 37, HDP 57, CHP 314, Demokrat Parti 2, MHP 114, Türkiye İşçi Partisi 1, Demokrasi ve Atılım Partisi 1, Saadet Partisi 1 ve 9 bağımsız aday kazanan olarak kaydedildi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sokak ortasında dehşet! Genç kız sevgilisini defalarca bıçakladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşi Fevzi Kardeseci'yi kaybeden Yeşim Erçetin’in hayatı ve biyografisi - HaberlerEşi Fevzi Kardeseci'yi kaybeden Yeşim Erçetin’in hayatı ve biyografisiBu akşamın maç programına göre Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşması 20.00’da oynanacak - HaberlerBu akşamın maç programına göre Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşması 20.00’da oynanacakKoç Metalurji halka arzı KOCMT hisse koduyla katılım endeksine uygun olarak işlem görecek - HaberlerKoç Metalurji halka arzı KOCMT hisse koduyla katılım endeksine uygun olarak işlem görecekKPSS başvuru ödemeleri Halkbank, İş, Ziraat ve Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla yapılacak - HaberlerKPSS başvuru ödemeleri Halkbank, İş, Ziraat ve Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla yapılacak7 Mayıs (Yarın) İstanbul'un Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar ve 20 ilçesinde daha saat 17.00'a kadar elektrik kesintisi bekleniyor - Haberler7 Mayıs (Yarın) İstanbul'un Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar ve 20 ilçesinde daha saat 17.00'a kadar elektrik kesintisi bekleniyorİYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın ardından İlçe Başkanı da görevinden ayrıldı - HaberlerİYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın ardından İlçe Başkanı da görevinden ayrıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...