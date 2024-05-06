Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı ve 5 ilçede daha seçim 2 Haziran’da yenilenecek

31 Mart yerel seçimlerinin ardından bugün kesin sonuçlar açıklandı. YSK tarafından sonuçların açıklanmasının ardından bazı ilçelerde tekrar oylama yapılacak. Nerede yenilenecek ve ne zaman soruları da merak edilenler arasında yer aldı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, bugün yerel seçim sonuçlarını duyurdu. Buna göre yenilenecek olan yerler de belli oldu. Vatandaşlar hangi ilçelerde tekrar yapılacak sorusuna cevap aradı.

Aksaray Güzelyurt, Kayseri Pınarbaşı, Şanlıurfa Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güney Kaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde tekrarlanacak.

Yener'in açıklamasında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Münferit bazı hadiseler dışında seçimler huzur ve güven içerisinde yapılarak sonuçlandırılmıştır. Seçim süreci içerisinde tüm veriler ve seçmen listeleri seçim takviminde öngörülen tarihlerde siyasi partilerimizde paylaşılmıştır. Sisteme girilen sonuçlar ve resmi formatlı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları YSK'ya geldiği andan itibaren eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmıştır."

30 büyükşehir arasında AK Parti 12, Yeniden Refah Partisi 1, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 3, CHP 14 belediyede kazanan parti oldu.

57 milyon 708.541 kayıtlı seçmenin olduğu yerel seçimde katılım oranı %78.11 olarak belirlendi. 51 il belediye başkanlığında ise AK Parti 12, İYİ Parti 1, BBP 1, YRP 1, HDP 7, MHP 8 ve CHP 21 belediyeyi aldı.

919 ilçede AK Parti 346, İYİ Parti 22, Sol Parti 1, BBP 13, DSP 1, YRP 37, HDP 57, CHP 314, Demokrat Parti 2, MHP 114, Türkiye İşçi Partisi 1, Demokrasi ve Atılım Partisi 1, Saadet Partisi 1 ve 9 bağımsız aday kazanan olarak kaydedildi.