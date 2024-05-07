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Bakan Yumaklı'dan kurbanlık fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Bakan Yumaklı&#039;dan kurbanlık fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatlarına ilişkin açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Et fiyatlarındaki spekülatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu" dedi. 

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı basın mensuplarının sorularını cevapladı. 

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin mecliste olduğunu belirten Yumaklı, "Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemede meclis takvimini bilmiyorum. Ama bu yıl meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum. Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bizim Bakanlığımız iş birliğinde çalışılıyor. Neden böyle bir çalışma yapılması gerekir? Her kurumun sorumlulukları var.

GEREKİRSE YASAL DÜZENLEME GELECEK

Bakanlıklar, belediyeler, kurumlar daha önce de söylediğimiz gibi, herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek" diye konuştu.

KURBANLIK FİYATLARI

Yaklaşan Kurban Bayramı'yla ilgili konuşan Yumaklı, "Kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak, kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki spekülatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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