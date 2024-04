Kurban Bayramı’na 51 gün kaldı! Birinci günü 16 Haziran Pazar’a denk geliyor

Ramazan Bayramı’nın ardından Kurban Bayramı’nı idrak etmemize az bir süre kaldı. Kurban Bayramı’na kaç gün kaldığı herkes tarafından gün gün takip ediliyor. Küçükbaş ve büyükbaş kurban satış pazar yerleri çok yakında kurulacak. Peki, Kurban’a kaç gün kaldı? İşte Kurban Bayramı’na kalan gün sayısı…

Kurban Bayramı’na kaç gün kaldı 2024? Kurban Bayramı yaklaştıkça kurban fiyatları merak ediliyor. Henüz kurban satış yerleri kurulmadı. Kurban Bayramı’nın birinci günü yaklaştıkça kurban satış yerleri de kurulmaya başlanacak.

KURBAN BAYRAMI’NA KAÇ GÜN KALDI?

Kurban Bayramı’na 51 gün kaldı. 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak edilecek Kurban Bayramı’na her yeni bir gün daha da yaklaşıyoruz. 26 Nisan 2024 günü itibariyle 51 gün kalan Kurban Bayramı, tüm dünyada ibadetler ve bayramlaşmalar ile geçecek.

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN VE NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 4 gündür. Bu sene 2024 yılında Kurban Bayramı’nın günleri şöyledir:

Kurban Bayramı’nın 1. Günü: 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı’nın 2. Günü: 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı’nın 3. Günü: 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı’nın 4. Günü: 19 Haziran Çarşamba

KURBAN FİYATLARI 2024 NE KADAR?

2024 Kurban Bayramı'nda kurbanlık fiyatlarının 80 bin TL ile 120 bin TL arasında olması bekleniyor. Bu fiyatlar, geçen yıla göre büyük bir artışı temsil ediyor.

Fiyatlar bayram gününe yaklaştıkça değişebileceğinden, güncel fiyatları takip etmeniz faydalı olacaktır.

Kurban fiyatları, her yıl arz ve talebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak, Allah rızası için yapılan bu ibadetin mali boyutu, kişinin maddi durumuna ve kurbanlık hayvanın özelliklerine göre belirlenir. Kişinin elinden gelenin en iyisini yapması, Allah'ın rızasını kazanması açısından önemlidir.

Kurban ibadeti için büyükbaş bir kurbanlığı en fazla 7 kişi ortaklaşa kesebilirken küçükbaş kurbanlığı 1 kişi tek başına kesmesi gerekmektedir. Ülkemizde de kurbanlık olarak büyükbaş veya küçükbaş hayvandan birisi tercih edilmektedir. Geçen sene Kurban Bayramı’nda kurbanlık fiyatları; büyükbaşta toplam ortalama 40-50 bin bandında gerçekleşirken küçükbaş kurbanlık fiyatları ortalama 3-4 bin lira civarında gerçekleşmiştir.

Bu yıl ise, küçükbaş bir hayvan genel olarak karkas et miktarı en az 22-25 kilo aralığında olmaktadır. Küçükbaş hayvanın karkas et ortalama fiyatı 385-415 lira bandındadır. Ortalama itibari ile 700 kiloluk bir büyükbaş hayvandan da 7 kişinin her birine 35-40 kilo et düşebilmektedir. Büyükbaş hayvanın karkas et fiyatı ortalama olarak 315-385 liradır.

Fiyatlar; kurbanın cinsine, ağırlığına ve et fiyatlarına göre değişiklik göstermektedir.