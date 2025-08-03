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'Suçlu' olarak girip meslek sahibi olarak çıkıyorlar! Üretim yapıp günlük ücret alıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kilis Ceza İnfaz Kurumunda görülmemiş bir uygulama başlatıldı. İş Yurtları Kurumu'nun katkılarıyla hükümlü ve tutuklular birçok farklı alanda üretim yaparak ücret alıyor, hem meslek öğreniyor hem de topluma kazandırılıyor. Baklava atölyesinde çalışan bir hükümlü, "Hem aileme yük olmuyorum hem de ayakta durmayı öğrendim. Burası bana ikinci bir şans verdi" dedi.

Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, İş Yurtları Kurumu'nun katkılarıyla hükümlü ve tutuklular birçok farklı alanda üretim yaparak hem meslek öğreniyor hem de topluma kazandırılıyor.

Kurum bünyesindeki helva, kahve ve baklava atölyelerinde çalışan hükümlüler, aldıkları sertifikalarla tahliye sonrası için meslek sahibi oluyor. Ceza infaz kurumunda birçok hükümlü çeşitli iş kollarında görev alırken, bu çalışmalar karşılığında günlük ücret alıyor ve iaşe bedeli ödemiyor.

'Suçlu' olarak girip meslek sahibi olarak çıkıyorlar! Üretim yapıp günlük ücret alıyorlar - 1. Resim

ÜRETİM HEDEFİ YÜKSEK

Helva Atölyesi sorumlusu infaz koruma memuru Orhan Özmaya, "Amacımız hükümlülere meslek kazandırmak. Geçtiğimiz yıl önemli miktarda üretim yaptık, bu yıl hedefimizi daha da yükselttik. Kış aylarında üretim kapasitemiz artıyor. Ürettiğimiz helvaları resmi kurumlara, okullara ve belediyelere gönderiyoruz" dedi.

'Suçlu' olarak girip meslek sahibi olarak çıkıyorlar! Üretim yapıp günlük ücret alıyorlar - 2. Resim

CEZA İNFAZ KURUMLARINA GÖNDERİLİYOR

Ceza infaz koruma memuru Halil İbrahim Kaba ise çalıştığı Türk kahvesi paketleme atölyesi hakkında bilgi vererek, "Burada her gün binlerce kahve paketleniyor ve tüketime hazır hale getirilerek diğer ceza infaz kurumlarına gönderiliyor. Amacımız hükümlülere meslek kazandırmak" ifadelerini kullandı.

'Suçlu' olarak girip meslek sahibi olarak çıkıyorlar! Üretim yapıp günlük ücret alıyorlar - 3. Resim

"TÜM MEMURLARIMIZA VE İDARECİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM"

Baklava atölyesinde çalışan bir hükümlü, "İki yıldır bu atölyede çalışıyorum. Kalfalık ve ustalık belgemi aldım. Kurumdan çıktıktan sonra kendi işyerimi açmak istiyorum. Hem aileme yük olmuyorum hem de ayakta durmayı öğrendim. Burası bana ikinci bir şans verdi. Tüm memurlarımıza ve idarecilerimize teşekkür ederim" dedi.

'Suçlu' olarak girip meslek sahibi olarak çıkıyorlar! Üretim yapıp günlük ücret alıyorlar - 4. Resim

"HEDEFİMİZ ONLARI YENİDEN TOPLUMA KAZANDIRMAK"

Baklava Atölyesi Şefi infaz koruma memuru Yusuf Yıldırım da, "Kurumumuzda bulunan hükümlüler daha önce bu mesleği yapmıyorlardı. Burada hem meslek edinip hem de sigortalı olarak çalışıyorlar. Ailelerinden maddi destek almadan hayatlarını sürdürebiliyorlar. Hedefimiz onları yeniden topluma kazandırmak" şeklinde konuştu.

'Suçlu' olarak girip meslek sahibi olarak çıkıyorlar! Üretim yapıp günlük ücret alıyorlar - 5. Resim

"KURUMUMUZDA HÜKÜMLÜLERE OKUMA-YAZMADAN DOKTORAYA KADAR HER DÜZEYDE REHBERLİK EDİYORUZ''

Ceza infaz kurumu öğretmeni Hasan Ufuk Dağ ise, "Kurumumuzda hükümlülere okuma-yazmadan doktoraya kadar her düzeyde rehberlik ediyoruz. Geniş bir kütüphanemiz var. Hükümlüler düzenli olarak buradan yararlanabiliyor, dilerlerse kitapları bulundukları yerlere götürerek de okuyabiliyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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