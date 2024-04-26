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Gaziantep'te vatandaşlar gece yarısı sokağa döküldü! Önce ışık sonra patlama sesi...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te duyulan esrarengiz patlama sesi gece yarısı vatandaşları sokağa döktü. Korku ve paniğe kapılan bölge halkı peş peşe ihbarda bulundu. Çok sayıda ekip harekete geçti, bölgede tarama çalışmaları devam ediyor, işte son gelişmeler...

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Suriye sınır hattındaki kırsal mahallelerde meydana geldi. İlçeye bağlı kırsal Gökçeli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar bir anda çok yüksek bir patlama sesi duydu. Bölgedekiler korku ve panikle telefonuna sarıldı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yağdı. 

Gaziantep'te vatandaşlar gece yarısı sokağa döküldü! Önce ışık sonra patlama sesi... - 1. Resim

Peş peşe gelen ihbarların üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Gaziantep'te vatandaşlar gece yarısı sokağa döküldü! Önce ışık sonra patlama sesi... - 2. Resim

ÖLÜ VE YARALI YOK

İlk olarak ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı tespit edildi. Ardından jandarma patlama sesinin kaynağı ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te vatandaşlar gece yarısı sokağa döküldü! Önce ışık sonra patlama sesi... - 3. Resim

Olayla ilgili çalışma yapan ekiplerin boş araziye havan mermisi düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Gaziantep'te vatandaşlar gece yarısı sokağa döküldü! Önce ışık sonra patlama sesi... - 4. Resim

ÖNCE IŞIK SONRA PATLAMA SESİ

Yaşadıkları korkuyu anlatan Çapan Köse ve Adil Yılmaz isimli vatandaşlar, önce kısa süreli keskin bir ışık gördüklerini sonrasında ise şiddetli bir patlama sesiyle irkildiklerini söyledi. Vatandaşlar, Suriye'ye yakın olduklarını ve oradan bir şey düşme ihtimalinin akıllarına geldiğini de ifade etti.

Gaziantep'te vatandaşlar gece yarısı sokağa döküldü! Önce ışık sonra patlama sesi... - 5. Resim

Konu ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenilirken bölge halkının da bir araya gelerek nöbet tutması dikkat çekti. 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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