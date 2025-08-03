Sağlığınızı Google'a emanet etmeyin! Yanlış bilgi hayatınızı etkileyebilir

Toplum sağlığını yakından ilgilendiren iki alanda uzmanlaşmış hekimler, önemli sağlık konularına dikkat çekti. Ortopedi Uzmanı Prof. Dr. Namık Şahin, diz ve kalça protezlerinin doğru zamanda yapılmasının hastaların yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıdığını vurgularken; Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Salim Başol Tekin ise kan hastalıklarında erken tanının hayat kurtarıcı olduğuna işaret etti.

'DOĞRU ZAMANLAMA' VURGUSU

Prof. Dr. Namık Şahin, özellikle kalça ve diz protezi gerektiren hastalıklarda son dönemde değişen yaklaşımları değerlendirdi.

Geçmişte bu tür cerrahi işlemlerin ileri yaşlara ertelendiğini belirten Şahin, günümüzde ise hastanın hareket kabiliyetinin ciddi şekilde kısıtlandığı durumlarda ameliyatın geciktirilmemesi gerektiğini söyledi.

"Ağrıya bağlı olarak hareket edememek, yaşam kalitesini doğrudan düşürüyor" diyen Şahin, "Uzun süreli hareketsizlik kasların zayıflamasına ve başka sağlık sorunlarının gelişmesine neden olabilir. Ancak şeker hastalığı, fazla kilo gibi ek risk faktörleri varsa, ameliyat öncesi bu durumların kontrol altına alınması gerekebilir" ifadelerini kullandı.

İNTERNETTEN TEŞHİS KOYMAYIN!

Ayrıca internet üzerinden bilinçsizce yapılan sağlık araştırmalarına karşı da uyarıda bulunan Şahin, "Hastalar, güvenilir olmayan sitelerden teşhis koymaya çalışıyor. Bu hem yanlış yönlendirmeye hem de tedavide ciddi gecikmelere neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.

KAN HASTALIKLARINDA FARKINDALIK HAYAT KURTARABİLİR

Hematolojik kanserler üzerine açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Salim Başol Tekin, bu hastalıkların genellikle kan hücrelerinden, kemik iliğinden veya lenf sisteminden kaynaklandığını belirtti.

En sık görülen hematolojik tümörleri üç ana başlıkta toplayan Tekin, “Lösemi, lenfoma ve miyelom olarak sınıflandırıyoruz. Lösemi kendi içinde akut ve kronik olarak ayrılıyor; akut formlar hızlı ilerlerken kronikler daha yavaş seyrediyor. Miyelom ise genellikle 50 yaş üstü bireylerde ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

Tekin, bu hastalıkların risk faktörlerine de değindi: