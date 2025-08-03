Çernobil nerede, Çernobil'de yaşayan var mı, Çernobil Felaketi ne zaman oldu?

Çernobil nerede, Çernobil'de yaşayan var mı, kaç yılında patladı gibi sorular gündemde yer buldu. Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni vurdu. Saldırı bölgede büyük endişe meydana getirirken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaptığı açıklamada santraldeki önemli bir yapının hasar gördüğünü duyurdu.

ÇERNOBİL NEREDE?

Çernobil Ukrayna'nın kuzeyinde yer alan ve Kiev'e yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunan bir şehir ve bölgedir. Özellikle 1986'daki büyük nükleer felaketiyle dünya çapında ünlü olan bu şehir, günümüzde terk edilmiş bir yerleşim yeri olarak bilinir.

Çernobil, aynı zamanda çevresindeki 30 kilometrelik alanda bulunan Çernobil Hariç Tutma Bölgesi (Exclusion Zone) ile dikkat çeker. Bölge 1986'daki nükleer kazanın ardından radyoaktif kirlilik nedeniyle tahliye edilmiş ve hala ziyaretçilere kapalı olan birçok alana sahiptir.

Çernobil Belarus sınırına da oldukça yakın olması sebebi ile çevresel etkilerinin çok geniş bir alanı kapsadığı bir yer olmuştur.

RUSYA ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ'NE SALDIRDI

Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali Rusya'nın saldırılarına maruz kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir insansız hava aracı (İHA) kullanarak Çernobil Nükleer Santrali’ne saldırı düzenlediğini duyurdu.

Yapılan açıklamalara göre, saldırıda santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapıda ciddi hasar meydana geldi. Neyse ki, patlama sonrası yangın kısa sürede söndürüldü ve radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış kaydedilmediği bildirildi.

ÇERNOBİL FACİASI KİMİN SUÇU?

Çernobil faciasının sorumluluğu o dönemdeki Sovyet yönetimine ve reaktörün başmühendis yardımcısı Anatoliy Dyatlov’a atfedildi. 1986 yılında Çernobil Nükleer Santrali’nde gerçekleştirilen güvenlik testi sırasında Dyatlov’un yönetimindeki mühendislerin ciddi hatalar yapması, patlamaya yol açmıştır.

Çernobil felaketi sonrasında yapılan soruşturma Dyatlov ve ekibini suçlu bulmuştur.

ÇERNOBİL KAÇ YILINDA PATLADI?

Çernobil faciası 26 Nisan 1986 tarihinde gerçekleşti. O dönemde Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bir konumda bulunan Çernobil Nükleer Santrali’nin 4. reaktöründe meydana gelen patlama, tüm dünyayı derinden etkiledi.

Radyoaktif maddelerin çevreye yayılması, sadece Sovyetler Birliği'ni değil, birçok Avrupa ülkesini de etkiledi. Çernobil faciası, aynı zamanda tarihin en büyük nükleer kazası olarak kayıtlara geçmiştir.

ÇERNOBİL'DE ŞU AN YAŞAYAN VAR MI?

Çernobil faciası sonrası şehir tamamen tahliye edilmiştir ve bölge hala radyoaktif kirlilik nedeniyle insanların yaşamasına uygun değildir. Çernobil'deki bazı binalarda hala az sayıda insan ve hayvan yaşamakta.

1986’daki patlamadan önce yaklaşık 14.000 nüfusa sahip olan Çernobil, bugün 1000 civarında bir nüfusa sahiptir. Nüfus genellikle bölgede hayvanları koruyan veya araştırma yapan kişilerden oluşuyor.

Bunun dışında Çernobil’in çevresindeki "Hariç Tutma Bölgesi"nde çeşitli fauna ve flora varlıklarını sürdürebilmektedir.