15 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki ablasını öldürdü

Ankara'da 16 yaşındaki ablasıyla tartışan 15 yaşındaki çocuk ablasını sırtından bıçaklayarak öldürdü. Saldırıyı gerçekleştiren E.İ'nin ruhsal sorunları olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartman dairesinde gerçekleşen olayda, 15 yaşındaki E.İ, kendisinden bir yaş büyük ablası B.S.İ. (16) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.İ., ablasını sırtından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan B.S.İ. hayatını kaybetti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırıyı gerçekleştiren ve ruhsal problemleri olduğu öğrenilen E.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı.