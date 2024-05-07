'Köstekli saat' göndermesinin nedeni belli oldu! "Bahçeli Özel'e kapıları kapattı"

Bugün CHP lideri Özgür Özel'i ağırlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görüşmeden önce Özel'e sert sözlerle yüklenmiş, 'köstekli saat' göndermesi yapmıştı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Bahçeli-Özel görüşmesini değerlendirdi. Bahçeli'nin görüşme öncesinde kapıları kapattığını belirten Atik, 'köstekli saat' konusuyla ilgili de konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşen baş başa görüşme 45 dakika sürdü.

Özel'e ziyarete gelişinde, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan eşlik etti. Özel'i makam odası önünde karşılayan Bahçeli'ye ise TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay eşlik etti.

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"BAHÇELİ KAPILARI KAPATTI"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Bahçeli-Özel görüşmesine ilişkin canlı yayında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Devlet Bahçeli Grup Toplantısı'nda zaten Özgür Özel ile görüşmeden önce kapıları kapattı. 'Mahkemelere kimse müdahale etmesin. Hukuku belli süreçte işletmemiz gerekiyor.' diyerek hukuku işaret eden açıklamalar yaptı. Sinan Ateş davasıyla ilgili de 'İstediğinizi yapın, yargılama bir an önce başlasın. Ellerinde ülkücülerin kanı olanlarla görüşecek bir şeyimiz yok. Feriştahı gelse kimse bu konuda bizi kıpırdatamaz' gibi sert ifadeler kullandı.

Özgür Özel'in açılım, yumuşama beklediği alanlarda Devlet Bahçeli kapıları tümüyle kapattı. Bire bir görüşme olmasını CHP'nin istediğini duydum. Devlet Bahçeli'nin sert yorumları olabilir. Bu tip görüşmelerde nezaketli bir insandır Bahçeli. Bir bir görüşme isteğinin CHP'den gelmesi de enteresan. Görüşmenin kayda geçmesini istemediler gibi bir algı çıkıyor ortaya.

'KÖSTEKLİ SAAT' GÖNDERMESİ

Osman Kavala mevzuunda AB ziyaretinde, 'Saati sorduk, Osman Kavala'yı çıkar' dediler gibi bir diyalogdan bahsediliyor. Hatta Devlet Bahçeli de bugün bunu söylüyor. Özel, saati sormuş ve Avrupa Birliği Parlamentosu'ndaki parlamenterler önce Osman Kavala'yı hatırlatmışlar. Ben Sayın Bahçeli'nin meşhur köstekli saatini hediye edeceğini düşünüyordum.

Özgür Özel mesir macunu ve tespih hediye etmiş. Sayın Devlet Bahçeli'nin de özel hazırlanmış bir tabak hediye ettiğini biliyorum. CHP ile MHP arasında hukuki konularda taban tabana zıt durumdalar. Ama siyasetteki yumuşamaya Devlet Bahçeli'nin de destek verdiğini biliyoruz."

BAHÇELİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E SAAT GÖNDERMESİ

Öte yandan, bugün Özel ile görüşmeden önce partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Neymiş, CHP Genel Başkanı, Avrupa Parlamentosu’nu ziyaret ettiğinde, ‘saati sorunca, sen önce Kavala’yı çıkar’ cevabını almış. Anlamadığımız şudur, Sayın Özel’in kolunda saati yok mudur? Haydi yok diyelim, beraberindeki arkadaşlarında da mı yoktur? Sayın Özel’in saati sormak yerine PKK’ya ve FETÖ’ye verilen destekleri muhataplarının yüzüne vurması gerekmez miydi? Türkiye hukuk devletidir, yargımız bağımsız ve tarafsızdır demesi taşıdığı sorumluluğa uygun düşmez miydi?

AB’li politikacıların kara propagandasına kulak verip bunları ham haliyle ülkemize taşıyacağına Türkiye’nin egemen devlet onuruna korkusuzca sahip çıkması doğru olmaz mıydı? Bırakın Kavala’yı da kanun kaçağı FETÖ’cüleri ve PKK’lıları Türkiye’ye ne zaman teslim edeceksiniz sorusunu soramaz mıydı? Sayın Özel saati merak ederse, rahat olsun, bana sorabilir, köstekli saatimi açar, kendisiyle açık açık da paylaşırım. Kavala sevdalısı bazı kalemşörler de, ‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan bir Türkiye, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayan bir Türkiye, Avrupa Konseyi tarafından yaptırım tehdidi ile karşı karşıya olan bir Türkiye, peki bu kime yarar?’ diye adrese teslim bir soruyla gündem tayin etmeye hevesleniyor. Ne yapalım, boyun mu eğelim? Yarı sömürge bir ülke olmaya tamam mı diyelim? Avrupa istedi diye adalet ve hukuk şerefini iki paralık mı edelim?"