İzmir'de nikah salonundaki olayda yeni gelişme! Mülkiye Müfettişi görevlendirildi

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 7 Mayıs 2024 12:50 - Güncelleme: 7 Mayıs 2024 12:57 - Güncelleme:

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İzmir'de bir nikah salonunda yaşanan olay büyük tepki çekmişti. Nikah öncesi, salonda dua edilmek istenmiş, nikah memuru ise "Burası resmi daire. Burada buna izin vermiyoruz lütfen. Burası resmi daire, evde yapabilirsiniz" diyerek mikrofonu hocanın elinden alıp uzaklaştı. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı, Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.