İzmir'de nikah salonundaki olayda yeni gelişme! Mülkiye Müfettişi görevlendirildi
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İzmir'de bir nikah salonunda yaşanan olay büyük tepki çekmişti. Nikah öncesi, salonda dua edilmek istenmiş, nikah memuru ise "Burası resmi daire. Burada buna izin vermiyoruz lütfen. Burası resmi daire, evde yapabilirsiniz" diyerek mikrofonu hocanın elinden alıp uzaklaştı. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı, Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.
Dün sosyal medyada yayınlanan görüntü büyük tepki çekmişti.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda, nikah öncesinde salonda dua edilmek istenmiş, törendeki bir kişi "Nikah töreni başlamadan evvel hocamız kısa bir duada bulunacak" diye konuşmuştu.
Salonda bulunan hocanın dua okumaya başlaması üzerine bir nikah memuru salona girerek dua okuyan hocaya tepki göstermişti.
Nikah memuru, "Beyefendi, bir saniye. Burası resmi daire. Burada buna izin vermiyoruz lütfen. Burası resmi daire, evde yapabilirsiniz. Beyefendi burada resmi nikah kıyıyoruz biz. Lütfen, evinizde yaparsınız" ifadelerini kullanarak mikrofonu hocanın elinden alıp salondan ayrılmıştı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İzmir Karşıyaka belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Salonunda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler Kamuoyu ile paylaşılacaktır."