İzmir'de nikah salonunda tepki çeken olay! Nikah memuru engel oldu: 'Burada dua edemezsiniz'

İzmir'de bir nikah salonunda yaşanan olay tepki çekti. Nikah öncesi, salonda dua edilmek istendi, nikah memuru "Burası resmi daire. Burada buna izin vermiyoruz lütfen. Burası resmi daire, evde yapabilirsiniz" diyerek mikrofonu alıp uzaklaştı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda yaşanan olay büyük tepki çekti.

Nikah öncesinde salonda dua edilmek istendi. Törendeki bir kişi "Nikah töreni başlamadan evvel hocamız kısa bir duada bulunacak" diye konuştu.

"BURADA DUA EDEMEZSİNİZ"

Bunun üzerine salonda bulunan hoca dua okumaya başladı.

Tam bu sırada nikah memuru salona girerek dua okuyan hocaya tepki gösterdi.

"Beyefendi, bir saniye. Burası resmi daire. Burada buna izin vermiyoruz lütfen. Burası resmi daire, evde yapabilirsiniz. Beyefendi burada resmi nikah kıyıyoruz biz. Lütfen, evinizde yaparsınız" ifadelerini kullanan nikah memuru masada duran mikrofonu alıp uzaklaştı.

Dua okuyan kişi ise duaya mikrofonsuz şekilde devam ederken salona müzik sesi verildi.