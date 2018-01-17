Tokat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Almus ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının muhtemel barınma alanı, geçiş güzergahı ve kış üslenme bölgesi olarak kullanabileceği bölgelere yönelik çalışma yaptı. Arazide bulunması muhtemel depo, yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası ile yayla evlerinin kontrolü amacıyla düzenlenen operasyonda keşif, gözetleme, arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda bölücü terör örgütü unsurlarına ait boş bir sığınak bulundu. Yapılan inceleme sonrası sığınak, jandarma ekiplerince imha edildi.
Tokat'ta PKK sığınağı bulundu
17.01.2018 - 17:12 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü mensuplarının geçiş noktalarına yönelik arama ve tarama operasyonunda, boş sığınak bulundu.
Etiketler : Tokat,
537191 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/537191.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER