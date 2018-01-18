Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararla birlikte çalışma başlatan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, kentin Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Orhangazi ilçelerinde önceden tespit edilmiş adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Orhangazi 2. Noteri E.D. ile esnaf, öğretmen ve müftülük çalışanlarının da aralarında bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların bir kısmının telefonlarında şifreli haberleşme programı olan ByLock kullandığı, bir kısmının ise örgüt elebaşının talimatlarıyla Bank Asya’ya para yatırdıkları iddia edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar ilk ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.