TSK'dan yapılan açıklamada, "19-20 Ocak 2018 tarihlerinde PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunulmuş ve PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınaklar vurulmuştur." denildi.
Son dakika... Afrin'den açılan taciz ateşine anında karşılık: 'PYD sığınakları vuruldu'
20.01.2018 - 10:33 | Son Güncelleme: 20.01.2018 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, dün ve bugün Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine mukabele olarak PKK/PYD terör örgütünün barınak ve sığınaklarının vurulduğunu açıkladı.
Etiketler : tsk,afrin,pyd,
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