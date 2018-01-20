Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklamada, "19-20 Ocak 2018 tarihlerinde PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunulmuş ve PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınaklar vurulmuştur." denildi.