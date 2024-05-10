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Akraba atamasıyla konuşulmuştu, CHP'li belediye bu kez çamuruyla gündemde

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Akraba atamalarıyla gündemden düşmeyen CHP'nin Kırşehir Belediyesi bu kez su yerine çamur akmasıyla gündeme geldi. Belediyeden yapılan açıklamada, "İçme suyu kuyusunda meydana gelen çökme nedeniyle ana isale hattına bir miktar çamur karıştığı görüldüğünden kısa süreli su kesintisiyle birlikte vatandaşlarımızın bir süre içme suyu kullanmamaları rica olunur" denildi. 

CHP son günlerde belediyelerindeki 'akraba atamaları' ile gündemde. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki atamaların yanı sıra Kırşehir'de benzer bir gündemle çok konuşulmuştu.

CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu bir süre önce kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcısı olarak atamış ve bu durum tepkilere sebep olmuştu. Kent bu kez çeşmelerden akan çamur ile adından söz ettirdi. 

VATANDAŞLAR ŞOK GEÇİRDİ

Kırşehirli vatandaşlar sabah çeşmelerden çamur aktığını görünce şok geçirdi. Vatandaşlar, çeşmelerden çamur akan anların görüntülerini ve fotoğraflarını sosyal medyada da paylaştı. Çeşmelerden su yerine çamur akması sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Akraba atamasıyla konuşulmuştu CHP'li belediye bu kez çamuruyla gündemde - 1. Resim

İSALE HATTINA ÇAMUR KARIŞTI

Ana su kuyusunda meydana gelen arızalar nedeniyle çeşmelerden çamur akmasına gelen tepkiler üzerine Kırşehir Belediyesi de sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Akraba atamasıyla konuşulmuştu CHP'li belediye bu kez çamuruyla gündemde - 2. Resim

Yapılan açıklamada, "İçme suyu kuyusunda meydana gelen çökme nedeniyle ana isale hattına bir miktar çamur karıştığı görüldüğünden kısa süreli su kesintisiyle birlikte vatandaşlarımızın bir süre içme suyu kullanmamaları rica olunur" denildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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