CHP'li belediyelerdeki akraba atamalarına Özel'den sert tepki: Biz aramadan istifa ettirin

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğenini belediyede müdür yapması tepki çekti. Dün konuyla ilgili konuşan CHP lideri Özgür Özel bütün belediyelere seslenerek, "Ben bilmiyor muydum bir belediyenin IT departmanında kardeşimi işe almak. Bizde öyle bir şey yok. Varsa öyle bir şey istifa ettirecekler. Gökhan Zeybek'in aramasına gerek kalmadan bu işi yapmasınlar vazgeçsinler." dedi.

AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tepki çeken bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, büyükşehir belediyesinin iştiraki BURKENT'in başına yeğenini atadı.

SAVUNMASI DA SKANDALDI

Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey, sosyal medya hesabının profil bölümüne BURKENT Yönetim Kurulu Başkanı yazarken, durumun gündem olmasının ardından güncellemeyi kaldırdı ve hesabını askıya aldı. Bu gelişme ortaya çıkınca açıklama yapan Mustafa Bozbey, "Aslında çok büyük maaş vermiyorum. Ancak şu aşamada güvenilir insanlara ihtiyacım var" diyerek kendini savundu.

"EŞ DOST KAYIRMACILIĞI CHP'DE OLMAZ"

Gelişmeler dikkatle takip edilirken dün akşam bir canlı yayına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili çok net konuştu. Özel, "İlk önce Balıkesir'de belediye başkanımız 6 ay boyunca kendisine yardımcı olduğu gerekçesiyle milletvekilinin abisini danışman atadı. Telefon açtık, istifa etti. Adana'dan haber geldi, çözülecek. Eş dost kayırmacılığı CHP'nin yapacağı bir şey değil. Türkiye'de tek ise izah et. Tavrım net, kardeşim geçen sene EYT'den emekli olana kadar adalet yürüyüşünden beri işsizdi, hala da işsiz. Artık iş de aramıyor. Çok büyük bankanın en üstündeydi. Adalet yürüyüşüne gitti. 'Herşeyin yedeği var, senin yedeğin yok' demişler. O da kendi adalet yürüyüşüne gitmiş. Benzer bankalardan da teklif gelmedi. Uzmanlığı banka verisi saklamaktı. Ben bilmiyor muydum bir belediyenin IT departmanında kardeşimi işe almak. Bizde öyle bir şey yok." dedi.

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"BİZ ARAMADAN BU İŞTEN VAZGEÇSİNLER"

Özel şöyle devam etti: "Bunu kötü niyetle yaptıklarına inanmıyorum. 'Şu belediyede iken o ekiple çalışıyordum buraya alıyorum' diyor, ama olmuyor. O konuda tavizimiz yok. AK Parti'de bunun olmadığı belediye yoktu, normal karşılıyorlardı. Danışmanlar, onun akrabası orada, onun akrabası burada. Biz bunu eleştirdik. Adalet ve Kalkınma Partisi koyu gri, CHP bembeyaz, dokunduğun yerde sırıtıyor. Kurşun kalemle kimsenin dokunmasına izin vermem. Varsa öyle bir şey istifa ettirecekler. Balıkesir'le kendim konuştum. Gökhan Zeybek'in aramasına gerek kalmadan bu işi yapmasınlar vazgeçsinler. Yol arkadaşım vs. diyorlar ama bunu vatandaşa anlatamayız biz. CHP belediyelerinde eşgüdüm, eğitim ve denetim departmanı kuruyoruz. Başında Yılmaz Büyükerşen var. Denetimin altında 30 Sayıştaycı, onun yanında mülkiye müfettişleri, önceki dönem milletvekilleri. Bunlar doğru eğitim verecek. Bundan sonraki dönemde CHP'nin iktidar yürüyüşünü, okyanusu geçecek iken derede boğulmasına kimseye izin vermeyeceğiz."