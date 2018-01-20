Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin’deki teröristlerin iki tugayla kuşatılacağı harekâtta düğmeye basıldı. Türkiye, Afrin konusunda Rusya ile anlaştı. Bölgede belirlenen terör hedeflerine yönelik kapsamlı bir hava harekâtı sonrası birlikler PKK'lı imhasına başlayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitilen Özgür Suriye Ordusu mensupları dün 20 otobüsle konvoy halinde Azez’e intikal etti. İlk etapta harekâtta kullanılacak öncü kuvvetin 5 bin ÖSO savaşçısı olması bekleniyor. PKK işgalindeki Afrin sınırına ulaşan muhaliflerle teröristler arasında küçük çaplı çatışmalar başladı. PKK’lıların havan toplarıyla taciz atışlarına ise sınır birliklerince anında cevap veriliyor. Hatay’ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki obüs ve toplar terör mevzilerini vurmaya dün de devam etti. Başta Afrin’in güneyine bakan İdlib kuzeyi olmak üzere bölgeye sevk edilmiş çok sayıda özel kuvvet personeli ise keşif çalışmalarını sürdürüyor. Afrin operasyonunun başlamasına artık an meselesi gözüyle bakılıyor. Fırat Kalkanı’nın Afrin cephesinde güvenliği sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek için Moskova ile yürütülen müzakereler de sonuç verdi. Bölgedeki Rus askerleri Afrin’den çekilmeye başladı.

ANKARA-MOSKOVA HATTI AÇIK

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Bölge kaynaklarının doğruladığı bilgiye göre Kefer Cenne köyü yakınlarında konuşlu Rus askerleri bölgeden gruplar halinde ayrılıyor. Afrin’den çıkan onlarca Rus görevli, Beşşar Esad rejiminin kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştı. Rusların Afrin’den tahliyesinin halen sürdüğü belirtiliyor. Geçtiğimiz çarşamba günkü kritik MGK’nın ardından Moskova’ya giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın yürüttüğü temaslara ilişkin ayrıntılar da netleşiyor. Görüşmelerde Afrin’e operasyonun başlatılması için karada ve havada kontrolün tamamen Türkiye’ye tahsisi konusunda mutabakat sağlandı. Diyaloğun kesintisiz sürdürülmesi konusu teyit edilirken, operasyon süresince iletişim kanallarının açık tutulması kararı alındı. Ankara ayrıca, Esad’in mevcut sınırları dışında bir faaliyet yapmaması konusunda da Rusya’nın devreye girmesini istedi.

TEK AMAÇ: TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye, Suriye’deki muhataplarına ‘operasyon kapsamında tek amacının kendisine yönelik terörist tehdidin ortadan kaldırılması olduğu’ konusunda ve ‘sivil hassasiyetinin en üst seviyede tutulacağı’ doğrultusunda güvence vermiş durumda. Harekât süresince gerek askeri ataşelikler gerekse de Astana sürecindeki garantör ülkelerle iletişim ve koordinasyon içerisinde olunacağı konusunda da mutabakata varıldı. Özellikle hava sahasının kontrolünün sağlanması maksadıyla harekâtın komuta merkezinde Astana sürecindeki ülkelerin gözlemci bulundurabileceği de üzerinde durulan konular arasında yer aldı.

Eller tetikte

İdlib-Afrin sınırındaki Suriyeli muhalifler, harekâtın başlayacağı ânı elleri tetikte bekliyor. PKK’nın kontrol ettiği gözetleme noktalarının yakınında nöbet tutan ÖSO mensupları, operasyon için tüm hazırlıklarını tamamladı. Muhalifler zaman zaman PKK’lılara karşı uyarı ateşi açıyor. Askeri muhalif gruplar, PYD/PKK’nın mevzilerine top ve roket atışları da yapıyor.