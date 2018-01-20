Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Vakfı, Somali’nin Sesi Derneği ve İhlas Welfare Foundaditon Vakfı (İhlas Sosyalleşme Yardımlaşma Vakfı) ile ortaklaşa yaptığı projeler ile suyu olmayan kurak bölgelere 11 adet su kuyusu açarak Somalilileri suya kavuşturdu. Somali’nin Baidoa bölgesinde hayırseverlerin destekleri ile 6, Mogadişu’da 5 adet su kuyusu, Somali İhlas Welfare Foundaditon Vakfı Başkanı Abdulkadir Şeyh Ali İbrahim, Somali’nin Sesi Derneği Başkanı Hashim Abdullahi Abdi, İhlas Vakfı’ndan Şaban Çakır ve Mustafa Sertel’in ve bölge halkının katılımları ile dualar eşliğinde hizmete açıldı.

İhlas Welfare Foundaditon Vakfı Başkanı ve Milletvekili Abdulkadir Şeyh Ali İbrahim, Somali'ye yaptıkları maddi ve manevi yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören'e ve hayırseverlere teşekkür etti.

Somali’nin Sesi Derneği Başkanı Hashim Abdullahi Abdi de kuraklık nedeniyle susuzluğun hat safhada olduğu Somali’de insanlar, içme suyu imkanı olmayan yerlerde sularını birikmiş yağmur sularından sağladığını, biraz imkanı olanların ve evlerinin çatısı müsait olanların, yağmur sularını oluklardan biriktirerek su ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Hizmete giren her kuyudan bin 500 kişinin yararlanacağını belirten Abdi, 6 su kuyusunun açılmasına vesile olan İhlas Vakfı’na ve hayırseverlere teşekkür etti.

İhlas Vakfı Afrika Su Kuyusu Koordinatörü Mustafa Sertel, vakıf olarak hayırseverlerin yardım ve desteklerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Somali'ye ulaştırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sertel, su olmayan bölgelere Somali’nin Sesi Derneği ve İhlas Welfare Foundaditon Vakfı ile yapacakları projelerle suya kavuşturacaklarını belirtti.