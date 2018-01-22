Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK’nın Suriye’nin Afrin bölgesine başlattığı “Zeytin Dalı Harekâtı”na ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden provokatif eylem çağrıları yapanlara yönelik soruşturma başlattı. Bu çerçevede, harekata ilişkin toplumu yanıltıcı, gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlarda bulunan ve terör örgütü propagandası yapan 17 kişi belirlendi. Şahıslar, gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğüne getirildi.