Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK’nın Suriye’nin Afrin bölgesine başlattığı “Zeytin Dalı Harekâtı”na ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden provokatif eylem çağrıları yapanlara yönelik soruşturma başlattı. Bu çerçevede, harekata ilişkin toplumu yanıltıcı, gerçeğe aykırı haber ve paylaşımlarda bulunan ve terör örgütü propagandası yapan 17 kişi belirlendi. Şahıslar, gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Diyarbakır’da terör örgütü propagandasına 17 gözaltı
22.01.2018 - 10:55 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 10:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlattığı “Zeytin Dalı Harekâtı” ile ilgili sosyal medya sayfalarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 17 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Diyarbakır,tsk,afrin,terör propagandası,
538308 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538308.aspx
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