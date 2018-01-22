Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hangarlar bölgesinde Türk askerlerinin yoğun hareketliliği dikkat çekerken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarının beklediği gözlendi. Türk kargo ve tanker uçaklarının da havalandığı bölgede, ABD'ye ait kargo ve tanker uçakları da kalkış ve iniş yaptı.