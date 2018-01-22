Hangarlar bölgesinde Türk askerlerinin yoğun hareketliliği dikkat çekerken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarının beklediği gözlendi. Türk kargo ve tanker uçaklarının da havalandığı bölgede, ABD'ye ait kargo ve tanker uçakları da kalkış ve iniş yaptı.
F-16'lar hazır bekliyor, kargo uçakları ise havalandı
22.01.2018 - 14:35 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 14:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk 2 gününde Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun olarak kullandığı Adana'daki İncirlik Üssü'nde bugün kargo uçakları operasyon bölgesine askeri malzeme taşıdı.
Etiketler : Zeytin Dalı Harekatı,
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