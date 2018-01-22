Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'i terör unsurlarından temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın üçüncü gününde önemli ilerleyiş sürüyor.

Bölgede çok kritik konuma sahip olan YPG işgali altındaki Burseya Dağı'nda ÖSO askerleri kontrol sağladı.

10 TERÖRİST ESİR ALINDI

Dağın zirvesine doğru ilerleyen ÖSO askerleri, PYD'li teröristlerle sıcak temas sağladı. Çıkan çatışma sonucu 10 teröristin esir alındığı öğrenildi.

TSK DA HAKİMİYETİ SAĞLADI

Zeytin Dalı Harekatı'nda Azez'den ilerleyen TSK unsurları, Afrin'in stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ele geçirdi.

DAĞDA ZAFER SELFIE'Sİ ÇEKTİLER

ÖSO güçleri çatışmanın bitmesiyle birlikte dağda zafer selfie'si çektirdi.

AZEZ'DEN YENİ CEPHE AÇILDI

AA'nın geçtiği habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlattı. AA muhabirleri, Harekat'ın 3. gününde TSK'nın Afrin'in doğusundaki Azez'den de operasyon başlattığını, kara unsurlarının hedef topraklara girdiğini bildirdi. Operasyonda çok sayıda ÖSO unsuru da yer alıyor.

11 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve harekata destek veren ÖSO, dün Afrin'e kuzey, kuzeybatı ve batı bölgelerinden girerek 11 noktayı ele geçirmişti.