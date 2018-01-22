Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen Almanya’da tedavi gören Baykal’ın kızı Aslı Baykal’la bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Antalya Milletvekili Baykal’a geçmiş olsun dileklerini tekrar ilettiği ve Münih’teki fizik tedavi süreciyle ilgili bilgi aldığı kaydedildi.