Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4’üncü gününde devam eden Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Suriye’nin Afrin kırsalında hareket eden Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri, ilerleyişini sürdürüyor. Afrin hedeflerini vurmaya devam eden fırtına obüslerinin sesi, Hatay’ın Hassa ilçesinde duyuluyor. Çok sayıda tank ve askeri araç operasyona takviye amaçlı sınır birliklerinde hazır bekletilirken, ambulans, doçka, itfaiye ve iş makinesi sevkiyatları da devam ediyor.