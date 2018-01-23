4’üncü gününde devam eden Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Suriye’nin Afrin kırsalında hareket eden Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri, ilerleyişini sürdürüyor. Afrin hedeflerini vurmaya devam eden fırtına obüslerinin sesi, Hatay’ın Hassa ilçesinde duyuluyor. Çok sayıda tank ve askeri araç operasyona takviye amaçlı sınır birliklerinde hazır bekletilirken, ambulans, doçka, itfaiye ve iş makinesi sevkiyatları da devam ediyor.
Sınır birliklerine takviye devam ediyor
23.01.2018 - 14:25 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 14:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’deki operasyona takviye için Hatay’ın Hassa ilçesindeki sınır birliklerinde çok sayıda tank hazır bekletilirken, birliklere ambulans, doçka, itfaiye ve iş makinesi sevkiyatı yapılıyor. Fırtına obüsleri de Afrin’i vurmaya devam ediyor.
Etiketler : afrin,afrin operasyonu,sınır,asker,
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