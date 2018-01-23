El-Nusra terör örgütü ve bağlı grupların Lazkiye’nin kuzey kırsalındaki al-Sarraf köyüne saldırı girişiminde bulunduğu ve Suriye ordusunun saldırıyı geri püskürttüğü belirtildi.
Saldırıda ise 13 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
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El-Nusra terör örgütü ve bağlı grupların Lazkiye’nin kuzey kırsalındaki al-Sarraf köyüne saldırı girişiminde bulunduğu ve Suriye ordusunun saldırıyı geri püskürttüğü belirtildi.
Saldırıda ise 13 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
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