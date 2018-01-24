Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının muhafazası, aranan kişilerin yakalanması, suçun önlenmesi, terör nitelikli suç ve suçlarla mücadele, tombala olarak bilinen oyunlar ve kumar oynayanlar, oynatılan mekanlar, uyuşturucu kullanan kişi ve satıcılarına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki uygulamaya Özel Harekat, Narkotik, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Foto Film, Çocuk Şube Müdürlüğü ile Bağlar ve Yenişehir Emniyet Müdürlüklerine bağlı 584 personelden oluşan 61 ekip katıldı.

Ekipler, umuma açık mekanları denetledi, şüpheli gördükleri kişi ve araçları sorguladı.

Uygulamada, bin 402 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusuna tabi tutuldu, bin 443 kişi kontrol edildi. Ayrıca kontrol edilen 255 araçtan 48'inin sorgusu yapıldı, umuma açık 26 iş yeri, 6 internet kafe ile bir park denetlendi.

Mala zarar verme suçundan aranan B.O. ile 4 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 4 iş yerinde tombala oynatıldığı tespit edildi. İş yeri sahiplerine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı. 4 tombala makinesi, 4 kamera, 5 televizyon, çok sayıda oyun kartı ve pulu muhafazaya alındı.

Uygulamada toplam 54 bin 447 lira idari para cezası kesildi.