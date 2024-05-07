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Canına kıymak için binanın tepesine çıktı! Yürekler ağza geldi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Canına kıymak için binanın tepesine çıktı! Yürekler ağza geldi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Antakya ilçesinde intihar etmek için binaya çıkan bir vatandaş, ikna çalışmalarıyla intihardan vazgeçirdi.

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bir vatandaş binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKNA EDİLDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu vatandaş ikna edilerek güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Vatandaşın güvenliği sağlanması için sakinleştirici verilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Canına kıymak için binanın tepesine çıktı! Yürekler ağza geldi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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