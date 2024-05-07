Canına kıymak için binanın tepesine çıktı! Yürekler ağza geldi

Hatay'ın Antakya ilçesinde intihar etmek için binaya çıkan bir vatandaş, ikna çalışmalarıyla intihardan vazgeçirdi.

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bir vatandaş binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKNA EDİLDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu vatandaş ikna edilerek güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Vatandaşın güvenliği sağlanması için sakinleştirici verilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi.



