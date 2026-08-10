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3. Sayfa

"Sizin için atıyorum" dedi, Porsuk Çayı’nın kenarındaki adamı suya itti

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Eskişehir’de otopark görevlisi olduğu öğrenilen Murat K., telefonla konuşan Okan K.’yi “Sizin için suya atıyorum” diyerek Porsuk Çayı’na itti. Çevredeki vatandaşların sudan çıkardığı Okan K. hastaneye kaldırılırken, Murat K. gözaltına alındı.

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Olay, Odunpazarı ilçesinde Porsuk Çayı kenarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, otopark görevlisi olduğu öğrenilen Murat K. (38), henüz bilinmeyen bir nedenle Porsuk Çayı kenarında telefonla görüşen Okan K.'yi (41) "Sizin için suya atıyorum" diyerek Porsuk Çayı'na ittirdi.

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Suda çırpınan Okan K.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Sudan çıkarılan ve yarı baygın halde olan Okan K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Sizin için atıyorum" dedi, Porsuk Çayı’nın kenarındaki adamı suya itti
Başlık Resmi"Sizin için atıyorum" dedi, Porsuk Çayı’nın kenarındaki adamı suya itti

Şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Murat K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Sizin için atıyorum" dedi, Porsuk Çayı’nın kenarındaki adamı suya itti
Başlık Resmi"Sizin için atıyorum" dedi, Porsuk Çayı’nın kenarındaki adamı suya itti

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Olay anını anlatan Ercan Bayrak, sudaki şahsa kimsenin müdahale etmediğini görünce yardıma gittiğini belirterek, "İki tane alkollü insanın tartışması sonucu biri diğerini gasbetti. Sırtı dönük olan adama arkadan yüklendi. Kimseyle konuşmadan kaldırdı, suya attı. Birkaç saniye falan suda kaldı. Ondan sonra baktım hiç çıkan yok, müdahale eden yok ben atladım. Arkadaş da yardım etti, sudan çıkardık. Ambulans çağırdık. 'Arkadaşlar sizlere gelsin' dedi, arkadaşı itti" ifadelerini kullandı

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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