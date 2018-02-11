Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Terör örgütü yandaşları şu ana kadar sadece Almanya’da 13 camiye saldırırken, Avrupa’nın diğer ülkelerinde de Türk konsoloslukları, dernekler ve Türk vatandaşlarına karşı saldırı girişiminde bulundu. Almanya’da DİTİB Yeşil Cami, Eyüp Sultan Camii, Sultan Alparslan Camii ile Ulu Cami’ye saldırılar gerçekleşti. Hollanda’daki PKK’lı teröristler Rotterdam’da Geylani Hizmet Vakfına bağlı camiye zarar verdi, duvarlarına Türkiye aleyhtarı sloganlar yazıldı. Alman polisi, “Peşlerindeyiz” demelerine rağmen seyretmekten öteye gidemedi ve bugüne kadar hiçbir terörist yakalanamadı. Almanya’da ve Avrupa’da son günlerde artan cami saldırılarını kınayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkez Camii yönetimi ise saldırıların kamuoyu huzurunda yapıldığı, saldırganlar sosyal medyada boy gösterdikleri hâlde faillerin tutuklanmaması eleştirildi. İşlenen suçlardan dolayı herhangi bir müeyyide de uygulanmadığını belirten DİTİB yönetimi “Siyaset veya medya ise ya susmaktadır veya yerel seviyede tepki vermektedir. Bu vurdumduymazlık endişe vericidir. Başka mabetler bu tür saldırılarla karşılaşsa tepkiler aynı mı olurdu acaba?” açıklamasını yaptı.