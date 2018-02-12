Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine giden askeri konvoy, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçiş yaptı. Askerî konvoyun geçişi sırasında sokağa çıkan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Konvoydaki askerler, bayrak sallayıp alkışlayan vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi. Konvoyu görerek sokağa inen bir Kıbrıs gazisi, göreve her zaman hazır olduklarını ve ne zaman çağırırlarsa seve seve savaşacağını dile getirdi. Küçük çocuklar da babalarının kucağında asker ağabeylerini el sallayıp uğurladı.
Afrin’e giden askeri konvoya sevgi seli
12.02.2018 - 22:02 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak üzere Hatay'a giden askerî konvoyun Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçişi sırasında vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterisinde bulundu.
Etiketler : afrin,zeytin dalı harekatı,hatay,
543196 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/543196.aspx
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