Çanakkale'de FETÖ'nün gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda yakalanan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, polis ekiplerince Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirilen Kaya, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Kaya, ifadesinin ardından "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya tutuklandı
12.02.2018 - 22:02 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 22:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri Mehmet Kaya tutuklandı.
Etiketler : FETÖ,Eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya,
543197 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/543197.aspx
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