Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MKEK Silah Fabrikası’ndaki törende konuşan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, millet olarak kenetlenilen, milli duyguların kabardığı bir dönemden geçildiğini söyledi. MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakçıoğlu, “Geçtiğimiz hafta sonu işçilerimiz Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan Mehmetçik’e destek olmak amacıyla bir gün ücretsiz olarak çalıştı. Bugünkü 4 bin 500 teslimatla toplam 11 bin sevkiyat yapmış oluyoruz. Mart ayı sonunda 5 bin, nisan veya mayıs sonunda da 4 bin adetlik sevkiyatı yaparak 20 bin kapasitemizi tamamlamış olacağız” diye konuştu. Konuşmalar sonrası MPT-76 ile gösteri atışları yapıldı. Duaların ardından 5 tır dolusu MPT- 76, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.