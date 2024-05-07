Yerel seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
YSK'nin 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Kararda, büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine ilişkin katılım oranları ile partilerin oy oranlarına yer verildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı