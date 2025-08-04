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Şaka sınırını aşan gençler cemaatin tepkisini çekti! Camiye sorumsuzca zarar verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da şaka sınırlarını aşan gençler camiye zarar verdi. Yangın tüplerini birbirlerine sıkarak ibadethaneye zarar veren gençler cemaatin tepkisini çekti. Şüphelilerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Kütahya'da sabah saatlerinde Ali Paşa Camii'ne giren bir grup genç, sorumsuzca yaptıkları şakayla camiye zarar verdi.

Ali Paşa Camii'nde sabah saatlerinde yaşanan olay tepki çekti. Cemaat bulunmadığı sırada camiye giren bir grup genç, birbirleriyle şakalaşırken camiye zarar verdi.

Şaka sınırını aşan gençler cemaatin tepkisini çekti! Camiye sorumsuzca zarar verdiler - 1. Resim

YANGIN TÜPLERİNİ SIKIP CAMİYE ZARAR VERDİLER 

Önce cami içinde dolaşıp etrafı karıştıran gençler, daha sonra cami girişinde buldukları yangın tüplerini yere ve birbirlerine sıkarak caminin halılarına kimyasal toz yayılmasına neden oldu.

Şaka sınırını aşan gençler cemaatin tepkisini çekti! Camiye sorumsuzca zarar verdiler - 2. Resim

Olay anı caminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Gençlerin kimliklerinin tespit edilebilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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