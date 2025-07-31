90 bin camiden eller semaya yükselecek! Kuraklık, afetler ve şehitler için dualar edilecek
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün yatsı ezanı öncesi 90 bin camide yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, afetlerden muhafaza ve şehitler için dua edileceğini açıkladı. Erbaş, vatandaşları camilerde ve evlerinin balkonlarında bu dualara katılmaya davet etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün yatsı ezanından önce yurt genelindeki camilerde yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, devletin ve milletin her türlü afetten muhafazası ve şehitler için dua edileceğini duyurdu.
"90 BİN CAMİMİZİN MİNARELERİNDEN DUALAR YÜKSELECEK"
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek. Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte amin diyelim. Allah kabul etsin."
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir