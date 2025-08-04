İstanbul'a şakır şakır yağmur geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı, bulutlar radarda gözüktü

Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak "fön rüzgarları"nın etkisiyle kavruldukça kavrulan İstanbul'da hava tam tersine dönüyor. Türkiye, Trakya'dan başlayarak çarşamba gününden itibaren yağmurlu havanın etkisi altına girecek. Yağışlardan mega kent de nasibini alacak.

SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji raporuna göre İstanbul’da perşembe ve cuma yağış bekleniyor. Marmara genelinde etkili olacak yağışlar, kısa süreli kuvvetli sağanak şeklinde olacak, yer yer gök gürültüsü de duyulacak.

BULUTLAR ŞEHRİ KAPLADI

Sosyal medyadan hava tahmini yapan Havaforum, mega kent için radar görüntüsü paylaştı. Görüntülerde İstanbul'un üstünü yağmur yüklü bulutların kapladığı görülüyor.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ