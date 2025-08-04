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İstanbul'a şakır şakır yağmur geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı, bulutlar radarda gözüktü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;a şakır şakır yağmur geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı, bulutlar radarda gözüktü
İstanbul, Yağmur, Sağanak Yağış, Hava Durumu, Trakya, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcaklar yerini kuvvetli sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji'den yapılan hava durumu ile ilgili son tahminlerine göre mega kent İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış geliyor. Tarih verilirken, radarda bulutlar gözüktü.

Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak "fön rüzgarları"nın etkisiyle kavruldukça kavrulan İstanbul'da hava tam tersine dönüyor. Türkiye, Trakya'dan başlayarak çarşamba gününden itibaren yağmurlu havanın etkisi altına girecek. Yağışlardan mega kent de nasibini alacak.

SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji raporuna göre İstanbul’da perşembe ve cuma yağış bekleniyor. Marmara genelinde etkili olacak yağışlar, kısa süreli kuvvetli sağanak şeklinde olacak, yer yer gök gürültüsü de duyulacak.

İstanbul'a şakır şakır yağmur geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı, bulutlar radarda gözüktü - 1. Resim

BULUTLAR ŞEHRİ KAPLADI

Sosyal medyadan hava tahmini yapan Havaforum, mega kent için radar görüntüsü paylaştı. Görüntülerde İstanbul'un üstünü yağmur yüklü bulutların kapladığı görülüyor.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İstanbul'a şakır şakır yağmur geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı, bulutlar radarda gözüktü - 1. Resim

İstanbul'a şakır şakır yağmur geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı, bulutlar radarda gözüktü - 2. Resim

İstanbul'a şakır şakır yağmur geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı, bulutlar radarda gözüktü - 3. Resim

İstanbul'a şakır şakır yağmur geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı, bulutlar radarda gözüktü - 4. Resim

 

İstanbul'a şakır şakır yağmur geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı, bulutlar radarda gözüktü - 5. Resim

İstanbul'a şakır şakır yağmur geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı, bulutlar radarda gözüktü - 6. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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