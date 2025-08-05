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Belediye başkanından drift şov! Ferrari'yle baş döndürdü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sivas, Belediye Başkanı, Ferrari, Drift, Etkinlik, Gençlik, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, seçim vaatlerinden olan drift alanında Ferrari'yle drift attı. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Drift tutkunları Sivas’ta buluştu. Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, seçim vaadini yerine getirerek gençlere drift alanı açtı.

OTOMOBİL TUTKUNLARI BİR ARAYA GELDİ

Başkan Uzun'un katıldığı hatta drift yaptığı etkinlik büyük yankı uyandırdı. Belediyenin hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Belediyemiz tarafından hayata geçirilen Drift Alanı, görkemli bir törenle hizmete girdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen otomobil tutkunları; hız ve adrenalinin zirvesine çıktı.

Belediye başkanından drift şov! Ferrari'yle baş döndürdü - 1. Resim

Açılışa katılan Başkanımız Dr. Adem Uzun, seçim döneminde gençlere sözünü verdiği drift alanını hizmete sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek 'Gençliğe nefes, şehrimize heyecan getirdik. Sivas artık sadece soğuk havasıyla değil, sıcak asfaltıyla da anılacak' dedi"

BAŞKAN DRİFT ATTI

Konuşmasının ardından pistte Ferrari'yle drift atan Başkan Uzun'un o anları ise anbean kayıt altına alındı. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Belediye başkanından drift şov! Ferrari'yle baş döndürdü - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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