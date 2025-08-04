Güncel sigara fiyatları 2025: 4 Ağustos sigaraya zam mı geldi?

Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları gündemde. 4 Ağustos sigaraya zam mı geldi sorusunun cevabı araştırılırken zam haberi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2025

Sigara zammı ile beraber 2025 güncel sigara fiyatları da belli oldu. Temmuz ayı itibarıyla peş peşe gelen zamlarla birlikte birçok sigara grubu fiyatlarını yukarı yönlü güncelledi. En ucuz sigara fiyatı 79 TL’ye kadar çıkarken, en pahalı sigara ise 215 TL seviyesine ulaştı.

Sarmalık kıyılmış tütün ürünleri ise 120 TL’den satılmaya başlandı. JTI, Philip Morris, BAT, IT, TT ve CB gibi büyük gruplar zam kararlarıyla dikkat çekerken, fiyat farklılıkları markalara göre değişkenlik gösteriyor.

4 AĞUSTOS SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

4 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Philip Morris grubuna yeni bir zam uygulandı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar tarafından yapılan açıklamaya göre PM grubu sigaralara gelen son artışla birlikte, en ucuz PM sigarası 90 TL’ye, en pahalı olanı ise 100 TL’ye çıktı.

Birkaç gün önce yapılan sigara zammı ile beraber de JTI grubundaki en pahalı sigara 215 TL olurken, en ucuz ürün ise 85 TL olarak belirlendi.

SİGARA ZAMMI 2025

TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından ÖTV’ye yüzde 15,71 oranında zam yapıldı. Otomatik artış, sigara fiyatlarına doğrudan yansıdı. Sigaranın oransal ÖTV’si yüzde 50 olarak belirlenirken, maktu vergi ve KDV ile birlikte toplam yük daha da arttı.

28 Temmuz’da da JTI grubu sigaralara 5 TL’lik bir zam yapılmış ve artış 29 Temmuz’da yürürlüğe girmişti. BAT grubunda fiyatlar 80-96 TL arasında, IT grubunda 79-93 TL arasında değişiyor. TT grubunda fiyatlar 79 TL ile 95 TL arasında, CB grubunda ise 86 TL seviyelerinde sabitlenmiş durumda.