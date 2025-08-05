Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek Askeri Şura Toplantısı öncesinde şura üyeleriyle birlikte Anıtkabir'e gitti.

BİRÇOK BAKAN DA ORADA

Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törene; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve komutanlar da katıldı.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, "Gerilimlerin arttığı bir dönemde YAŞ üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Türkiye'yi yeniden şekillenen küresel sistemde, bölgesinin kutupbaşı ülkesi haline getirme mücadelemiz kurulan tuzaklara, içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen devam ediyor. Güvenlikten demokrasiye, ekonomiden teknolojiye geniş bir alanda milletimizin istikbalini güvenceye alacak tarihi nitelikte adımlar atıyoruz." dedi.