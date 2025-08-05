İskiri talebi kabul görmedi! Trump’tan Yunanistan’a Türkiye resti

Kathimerini gazetesi, Yunanistan ile ABD arasında 2021’de imzalanan ve beş yılda bir yenilenmesi öngörülen Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın (MDCA) yenilenme sürecindeki görüşmelere ilişkin iddialara değindi. Haberde, “ABD-Yunanistan pazarlığı, Atina’nın İskiri gibi adalarda ABD’nin sürekli varlık göstermesi talebini de içeriyor ancak ABD Silahlı Kuvvetleri bu talebi baskılara rağmen reddediyor” ifadesi yer aldı.

Yunanistan’ın Volos şehrinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Stefanovikiu Askerî Hava Üssünün 2023’te bölgede yaşanan selde zarar görmesinin bu anlaşmada bazı düzenlemeleri gerekli hâle getirdiği savunulan haberde, “Stefanovikiu’nun kullanım dışı kalması MDCA’ya iki yeni üssün daha resmen eklenmesine imkân sağlıyor. Bunlardan biri ABD güçlerinin son yıllarda kullandığı İskeçe’deki Kayalar köyü atış alanı. ABD’liler ayrıca Selânik’teki Dalipi Üssünde ‘misafir edilmelerini’ de konuşuyor ki bir aksilik çıkmazsa muhtemelen son seçim bu olacak” ifadeleri kullanıldı.