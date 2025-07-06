ABD’li işadamı Yunanistan’ı uyardı: Trump Türkiye’yi vazgeçilmez ortak olarak görüyor!

ABD’li iş insanı John Katsimatidis’ten flaş sözler! Trump’ın Türkiye’yi bölgedeki stratejik ortağı olarak gördüğünü vurgulayan Katsimatidis, Yunanistan’a “Ankara’yla yakın işbirliğini göz ardı etmeyin” mesajı verdi

ABD’li iş insanı ve Yunan kökenli Red Apple Grubu Başkanı John Katsimatidis, Başkan Donald Trump’ın Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışmaya asla izin vermeyeceğini söyledi. John Katsimatidis

"TRUMP TÜRKİYE İLE STRATEJİK İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERİYOR"

Katsimatidis, Yunanistan’ın Nisyros Adası’nda (İncirli Adası) düzenlenen “Nisyros Diyalogları” etkinliğinde yaptığı konuşmada, Başkan Trump’ın bölgede “Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile stratejik işbirliğine değer verdiğini” ifade etti.

"Kendisiyle görüştüğüm için biliyorum ki Başkan Trump, iki NATO müttefiki olan Yunanistan ve Türkiye arasında bir şey olmasına asla izin vermeyecektir. Donald Trump bir barış adamıdır. Savaştan kaçınmak istiyor. Çatışmadan kaçınmak istiyor" dedi.

TÜRKİYE İTİRAFI

Trump'ın iki ülke arasındaki gerilimi önlemek için hassas davrandığını belirten Katsimatidis, Washington yönetiminin Türkiye’yi bölgede vazgeçilmez bir ortak olarak gördüğünü söyledi.

Başkan Trump’ın İran’ın nükleer silah elde etmesine izin vermediğini de hatırlatan Katsimatidis, Trump’ın "dünyanın dört bir yanında terör örgütlerine karşı kararlı duruş sergilediğini" savundu.

"NİSYROS DİYALOGLARI'NDA TÜRKİYE MESAJI

Etkinlik, 3-6 Temmuz tarihleri arasında “Jeopolitik Değişim Girdabında Doğu Akdeniz” temasıyla düzenlendi. Toplantıda Doğu Akdeniz'deki dengeler, ABD-Türkiye ilişkileri ve bölgesel güvenlik konuları öne çıktı.

ABD'nin yeni Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un da Türkiye ile ilişkilerde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Katsimatidis, Guilfoyle'un Başkan Trump’a doğrudan erişimi sayesinde diplomatik kanalların açık kalacağına dikkat çekti.

BAKAN LİBYA ZİYARETİNDE ÖNE KONUŞTU: DENİZ SINIRLANDIRMASI VE GÖÇ MASADA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, , Libya'nın doğusundaki Bingazi'de General Halife Hafter ile bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede iki ülke ilişkileri, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve göç konusu ele alındı.

Gerapetritis, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Akdeniz'in bir bölümünü paylaşıyoruz, komşu dost ülkeleriz" ifadesini kullanırken, Libya ile kültürel bağların güçlendirilmesi mesajı verdi.

Yunan Bakan'ın, Libya'nın Trablus kentini ise 15 Temmuz'da ziyaret etmesi planlanıyor.

Atina yönetimi, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasına karşı çıkarak Doğu Akdeniz’deki dengeleri kendi lehine şekillendirmeye çalışıyor.