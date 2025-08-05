Yunanistan'dan itiraf: Türkiye'nin caydırıcı etkisi iyice hissediliyor

Türkiye’nin donanma gücündeki hızlı yükseliş Yunan basınında geniş yankı buldu. Aynı anda 31 savaş gemisi inşası, stratejik yeni üsler ve gelişmiş insansız deniz araçları, Atina’da “sürpriz saldırı” senaryolarını gündeme taşıdı.

Yunanistan’da yayımlanan Pentapostagma gazetesi, emekli Korgeneral Lazaros Kambouridis’in analizine yer vererek Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de dengeyi kendi lehine çevirecek adımlar attığını ve Ankara’nın bölgede giderek artan gücünü yazdı. Analizde, Çanakkale’de Amfibi Ordu Komutanlığı, Gökçeada ve İskenderun’da deniz piyade tugayları, Dalaman’da ana üs statüsüne yükseltilen hava üssü ve Hatay’da yeni komando tugaylarına dikkat çekildi. Ukrayna-Rusya savaşındaki insansız deniz aracı deneyiminden ilham alan Türkiye’nin Aksaz, Foça, Çanakkale, Gölcük, Mersin ve Karadeniz Ereğli’de güçlü bir İnsansız Deniz Araçları (İDA) filosu kurduğu belirtildi. Didim’de planlanan İDA Komutanlığının ise Yunan adalarına karşı stratejik güç merkezi olacağı öne sürüldü. Yunan basını bu gelişmeleri “Kıbrıs ile adalara kuşatma” olarak yorumlarken, uzmanlar Türkiye’nin bölgede kurduğu caydırıcı etkinin artık açıkça hissedildiğini belirtiyor.

“SADECE SAVUNMA DEĞİL...”

Öte yandan Yunan Korgeneral, bunun en net göstergesinin ise Yunanistan kıyılarına bakan bölgelerdeki üslerin konumlandırılması olduğunu söyleyerek şu dört bölgeye işaret etti: Aksaz (Rodos karşısı), Kaş (Meis’in tam karşısı), İskenderun ve Mersin (Kıbrıs ekseni), Gökçeada ve Çanakkale (Kuzey Ege ekseni)… Bu üsler sayesinde Türkiye’nin, sadece savunma değil, ani saldırı ve baskın kabiliyeti de kazanmış durumda olacağı iddia edildi. Bununla birlikte Kambouridis, Türk donanmasının aynı anda 31 savaş gemisini inşa ettiğini söyleyip bunu “savaşa hazırlık” olarak nitelendirerek “sürpriz saldırının kapıda” olduğunu öne sürdü. İnşa hâlindeki gemiler arasında millî uçak gemisi, TF-2000 destroyeri, 7 yeni nesil fırkateyn, 5 Reis sınıfı denizaltı ve 8 çıkarma gemisinin yer aldığına dikkat çekti.