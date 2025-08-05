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Libya polisi, Türk SİHA’larıyla avladı! İnsan kaçakçılarına sıfır tolerans

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Libya polisi, Türk SİHA’larıyla avladı! İnsan kaçakçılarına sıfır tolerans
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin savunma sanayiindeki gözbebeği Bayraktar TB2’ler, bu kez Libya semalarında boy gösterdi. İlk defa kullanılan Türk yapımı SİHA’lar, insan kaçakçılığına karşı düzenlenen hava operasyonlarında sahaya çıktı.

Libya’nın kuzeybatısındaki Sabratha ve Zwara şehirlerinde gökyüzüne yükselen TB2’ler, kritik noktalara yönelik nokta atışı müdahalelerle, bölgede suç şebekelerine ağır darbe vurdu.

Libya polisi, Türk SİHA’larıyla avladı! İnsan kaçakçılarına sıfır tolerans - 1. Resim

“Sıfır tolerans” politikasıyla harekete geçen Libya Ulusal Birlik Hükûmeti, operasyonların Türk yetkililerle ortak planlandığını açıkladı. Saldırıların, Trablus’taki Mitiga Hava Üssünden kalkış yapan TB2’lerle gerçekleştirildiğinin altı çizilirken operasyonun Libya’daki devlet dışı aktörlere yönelik açık bir mesaj taşıdığı belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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