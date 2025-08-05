Meteoroloji'den sağanak müjdesi! İstanbul dahil gün verildi, yangın uyarısı geldi
Birkaç gündür etkisini kaybeden aşırı sıcaklar yeniden geliyor, ardından ise sağanak görülecek. Meteoroloji 5 Ağustos 2025 hava durumu tahminleri ile birlikte önümüzdeki günlere dair beklentileri de açıkladı. Yağmur perşembe günü İstanbul'a geliyor. Sıcaklıklar ise yarından itibaren yeniden yükselecek. İşte il il, bölge bölge hava durumuna dair detaylar...
Yurt genelinde bir süredir etkili olan bunaltan sıcaklar, kuraklığı da beraberinde getirdi. Birçok kentte barajlar alarm verirken, gözler Meteoroloji'den gelecek haberlere çevrildi. Bugün Doğu Karadeniz ve Kütahya çevrelerinde beklenen yağmur, yarın Trakya'da görülecek. Çarşamba ise İstanbul'da bekleniyor. Peki yağmurlar barajları etkileyebilecek seviyede mi? Sıcaklıklar artacak mı, azalacak mı? İşte önümüzdeki günlere dair son dakika beklentileri ve detaylar...
SAĞANAK GELİYOR MU?
Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, bu hafta sıcaklıklarda yine yükselme olacağını söyledi ve gün vererek uyardı. NTV'de konuşan Çalışkan, ülke genelinde en sıcak günün çarşamba olacağını belirtip şunları kaydetti:
"İstanbul ve İç Anadolu genelinde artacak ama geçtiğimiz hafta gibi 40-45'lere çıkmayacak sıcaklıklar. 35-36-37'leri rahatlıkla göreceğiz. Bu üç gün Doğu Anadolu Bölgesi çok sıcak. Erzurum, Van, Hakkari, Diyarbakır özellikle Mardin'e kadar uzanan kesim Güneydoğu Anadolu'nun da bir bölümünde sıcaklıklar çok yüksek olacak."
"YANGIN TEHLİKESİ ARTACAK"
"Perşembe ve cuma günü İstanbul'da, Marmara'da, Ege'de, Batı Karadeniz'de rüzgar kuvvetli eseceği için yine orman yangınları tehlikesi artacaktır" diyen Çalışkan, "Çıkabilecek bir yangının hızlı büyüme ihtimali olacak risk oluşturacaktır bu rüzgarlar. Karadeniz'de yüksek nem devam ediyor. İç Anadolu'da da sıcaklıklar daha yüksek değerlerde olacak. Bu hafta biraz daha inişli çıkışlı seyredecek hava koşulları. Çarşamba günü Marmara ve Ege arasında yağmur geçişi olabilir ama beklediğimiz şekilde ülke genelini etkileyecek, barajlara da faydası olacak bir yağış bu hafta da yok" ifadelerini kullandı.
TERMOMETRELER 12 İLDE 40'I AŞTI
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde dün termometreler 12 kentte 40 derecenin üzerine çıktı.
Yurt genelinde en yüksek sıcaklık Şırnak'ın Cizre ilçesinde 45 derece ölçüldü. Bunu Mardin'in Dargeçit ve Siirt'in Kurtalan ilçesi 43,9 dereceyle takip etti.
İÇ ANADOLU'DA SICAKLIK ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıkları İç Anadolu'da 2-4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 37°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu
VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık