Meteoroloji'den sağanak müjdesi! İstanbul dahil gün verildi, yangın uyarısı geldi

Yurt genelinde bir süredir etkili olan bunaltan sıcaklar, kuraklığı da beraberinde getirdi. Birçok kentte barajlar alarm verirken, gözler Meteoroloji'den gelecek haberlere çevrildi. Bugün Doğu Karadeniz ve Kütahya çevrelerinde beklenen yağmur, yarın Trakya'da görülecek. Çarşamba ise İstanbul'da bekleniyor. Peki yağmurlar barajları etkileyebilecek seviyede mi? Sıcaklıklar artacak mı, azalacak mı? İşte önümüzdeki günlere dair son dakika beklentileri ve detaylar...

SAĞANAK GELİYOR MU?

Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, bu hafta sıcaklıklarda yine yükselme olacağını söyledi ve gün vererek uyardı. NTV'de konuşan Çalışkan, ülke genelinde en sıcak günün çarşamba olacağını belirtip şunları kaydetti:

"İstanbul ve İç Anadolu genelinde artacak ama geçtiğimiz hafta gibi 40-45'lere çıkmayacak sıcaklıklar. 35-36-37'leri rahatlıkla göreceğiz. Bu üç gün Doğu Anadolu Bölgesi çok sıcak. Erzurum, Van, Hakkari, Diyarbakır özellikle Mardin'e kadar uzanan kesim Güneydoğu Anadolu'nun da bir bölümünde sıcaklıklar çok yüksek olacak."

"YANGIN TEHLİKESİ ARTACAK"

"Perşembe ve cuma günü İstanbul'da, Marmara'da, Ege'de, Batı Karadeniz'de rüzgar kuvvetli eseceği için yine orman yangınları tehlikesi artacaktır" diyen Çalışkan, "Çıkabilecek bir yangının hızlı büyüme ihtimali olacak risk oluşturacaktır bu rüzgarlar. Karadeniz'de yüksek nem devam ediyor. İç Anadolu'da da sıcaklıklar daha yüksek değerlerde olacak. Bu hafta biraz daha inişli çıkışlı seyredecek hava koşulları. Çarşamba günü Marmara ve Ege arasında yağmur geçişi olabilir ama beklediğimiz şekilde ülke genelini etkileyecek, barajlara da faydası olacak bir yağış bu hafta da yok" ifadelerini kullandı.

TERMOMETRELER 12 İLDE 40'I AŞTI

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde dün termometreler 12 kentte 40 derecenin üzerine çıktı.

Yurt genelinde en yüksek sıcaklık Şırnak'ın Cizre ilçesinde 45 derece ölçüldü. Bunu Mardin'in Dargeçit ve Siirt'in Kurtalan ilçesi 43,9 dereceyle takip etti.

İÇ ANADOLU'DA SICAKLIK ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları İç Anadolu'da 2-4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı, doğu kesimleri çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık