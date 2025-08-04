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Bu hafta İstanbul'a yağmur yağacak mı, hangi gün? Meteoroloji duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu hafta İstanbul&#039;a yağmur yağacak mı, hangi gün? Meteoroloji duyurdu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aşırı sıcakların ardından İstanbul geçtiğimiz hafta sonu yağışla serinlemişti. Serin havanın devam edip etmeyeceğini merak eden İstanbullular bu hafta İstanbul'a yağmur yağacak mı, hangi gün yağacak merak ediyordu. Beklenen haberi Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 3 Ağustos 2025 tarihli güncel hava durumu raporuna göre, İstanbul’un da aralarında bulunduğu birçok ilde bu hafta gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

BU HAFTA İSTANBUL'A YAĞMUR YAĞACAK MI, HANGİ GÜN?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmin raporuna göre İstanbul’da bu hafta yağmur bekleniyor. 7 Ağustos Perşembe ve 8 Ağustos Cuma günü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. 

Bu hafta İstanbul'a yağmur yağacak mı, hangi gün? Meteoroloji duyurdu - 1. Resim

MGM’nin raporunda, megakentte haftanın ilk günleri parçalı bulutlu bir hava hakimken perşembe günü ilk saatlerde  yağışın başlaması ve cuma günü yoğunlaşması öngörülüyor. 

7 Ağustos Perşembe günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova gibi çevre illerle birlikte İstanbul’da sağanak yağış devam edecek.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtildi. 

Bu hafta İstanbul'a yağmur yağacak mı, hangi gün? Meteoroloji duyurdu - 2. Resim

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini belli oldu. Perşembe günü yağışlar etkili olurken hafta boyunca en düşük sıcaklık 22°C-24°C arasında değişirken en yüksek sıcaklık 31°C de seyredecek.

Bu hafta İstanbul'a yağmur yağacak mı, hangi gün? Meteoroloji duyurdu - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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