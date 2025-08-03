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Türkiye kavruluyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye kavruluyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Yeni haftada da yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta boyunca etkili olacak hava durumuna ilişkin son tahminleri açıkladı.

SICAKLIKLAR BİRKAÇ DERECE ARTIYOR

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre sıcaklığın birkaç derece artacağını, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer 1-2 derece üzerinde, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Sıcaklığın geçen haftaya göre hissedilir şekilde azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde olacağını, yağışların ise alansal şekilde azalacağı bilgisini veren Çelik, "Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde 1 hafta aralıklarla yağış var. Toroslar mevkiinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağış geçişleri göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye kavruluyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu - 1. Resim

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Üç büyükşehirde de gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, "En yüksek sıcaklığın, Ankara'da 33-34, İstanbul'da 30-32, İzmir'de ise 35-36 derece arasında seyretmesi bekleniyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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